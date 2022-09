Hravé rozvíjení pro děti

CO VAŠEMU DÍTKU PŘINESOU KURZY? Zvýšení SEBEJISTOTY - Rozvoj JEMNÉ MOTORIKY - Zlepšení HRUBÉ MOTORIKY - Podpora SOCIÁLNÍHO ROZVOJE - Nepostradatelná PŘÍPRAVA DO ŠKOLKY - vhodné pro děti od 18 měsíců do 3 let - osvědčený trojdílný cyklus lekcí - lekce vedené zkušenou pohybovou terapeutkou - součástí lekcí jsou prvky montessori - malé skupinky dětí - zázemí Tyršova domu pro přebalení nebo nasvačení děťátka