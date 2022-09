Lee Ritenour (USA)

Velká kytarová událost! V rámci festivalu Jazz Čtyř Kontinentů poprvé v Jazz Docku vystoupí legendární americký kytarista a skladatel Lee Ritenour!

Tento hudebník je spolutvůrcem a pilířem hudebních stylů fusion a jazz-pop. Jeho hudba byla ovlivněna původně zejména rockem, funkem a blues, později jazzem, popem a brazilskou hudbou. Začínal v rodném Los Angeles jako velmi univerzální hráč na jazzových i rockových sessionech a brzy se vypracoval mezi absolutní světovou elitu. V roce 1976 vydal své první sólové album First Course. Od té doby má na kontě čtyři desítky sólových alb, získal společně s Davem Gruisinem prestižní cenu Grammy a sedmnáctkrát byl na ni nominován! Pravidelně se také umísťoval na špičce mnoha kytarových žebříčků po celém světě (například v 70. letech dvakrát vyhrál cenu Guitar Player Magazines Best Studio Guitarist). V průběhu kariéry se stále více přikláněl spíše k popu a mezi jeho celosvětově známé hity patří píseň Is It You z roku 1981. Lee Ritenour je dnes již skutečnou legendou světové kytary, o čemž svědčí také jeho splupráce: nahrával mimo jiné s Ericem Claptonem, Jeffem Beckem, Georgem Bensonem, Bobem Dylanem, Joni Mitchell, Pink Floyd, Dizzym Gillespiem, Sonny Rollinsem, Joe Hendersonem, B.B. Kingem, Rayem Charlesem a Arethou Franklin. Pro svůj pražský koncert přiváží samozřejmě sestavu skvělých hráčů, takže je opravdu na co se těšit!