Sexmob (USA)

Sofistikovaný výlet do nitra elitní newyorské jazzové scény pod vedením mistra slide-trubky/slide-trumpet!

Steven Bernstein vyrůstal v Kalifornii pod vlivem jazzmanů jako Art Blakey, Dexter Gordon, Roland Kirk. Od roku 1990 hrál s Lounge Lizards, pravidelně vystupoval v legendárním klubu Knitting Factory. Zlom v jeho dráze nastal, když v obchodě s hudebními nástroji ve Woodstocku objevil vzácnou variantu trubky s posuvnou částí, která umožňuje plynulou změnu tónové výšky podobně jako trombon. Unikátní možnosti nástroje spolu s originálním aranžérským myšlením jsou hlavními důvody, proč jeho coververze znějí tak překvapivě. Málokdo jiný dokáže vzít dobře známou melodii, rozebrat ji na prvočinitele a znovu sestavit do zcela nové podoby. Neméně velkou roli hraje i výběr skladeb, Bernstein se záměrně vyhýbá obehraným evergreenům a jazzovým standadtům a hledá dosud neobjevené klenoty z repertoáru Prince (Darling Nikki), Paula McCartneyho (Live and Let Die), Rolling Stones (Ruby Tuesday), či melodie ze slavných filmů – včetně Federica Felliniho či Jamese Bonda. “Touhle cestou se na počátku své dráhy proslavila řada jazzových velikánů, včetně Lestera Younga, Charlieho Parkera či Milese Davise. Hráli písně, které znal každý, ale přetvořili je k obrazu svému.” Jako aranžér či studiový hráč patří k nejvyhledávanějším umělcům, seznam hudebníků s nimiž spolupracoval by zaplnil několik stran – z těch nejvýznamnějších to byli Antony And The Johnsons, Leonard Cohen, Lou Reed, Marianne Faithfull, Bill Frisell, Medeski, Martin & Wood, Laurie Anderson. Čtveřici Sexmob založil roku 1996 se saxofonistou Brigganem Kraussem, basistou Tony Scherrem a bubeníkem Kenny Wollesenem. Zatímco předešlá alba Bernsteina představila především jako trumpetistu a aranžéra převzatých skladeb, na albu Cultural Capital je Bernstein i autorem všech melodií.