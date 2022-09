Temporary Collective | Call Alice + video essay IN BE-TWEEN

Dvě ženy, obě tanečnice, obě stejně staré, prý si velmi fyzicky podobné. Nejprve o sobě nemají ani tušení, možná jen věděly, že každý má někde svého společníka, nebo dokonce dvojče. Je možné hledat odpovědi skrze druhého člověka? Co nás nutí identifikovat se a spojovat se s ostatními i se sebou samými? Tereza Ondrová a Francesca Foscarini na cestě mezi dokumentem a intimní výpovědí, vlastním tělem a osobní zkušeností. Ve společné tvorbě se dotýkají řady témat, jako je ženská psychika a její proměny, osamělost, zranitelnost a v neposlední řadě přijímají stav, ve kterém se momentálně nachází živé umění. A přestože se tyto dvě ženy neznají, mohou sdílet emocionální pouto, které přesahuje geografii? Po představení Call Alice následuje bonus z roku 2020: video esej s názvem IN BE-TWEEN.