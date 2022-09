Přijďte se naučit zachránit starý textil

Prvním říjnem vypukne v Metropoli Zličín Festival udržitelnosti, který bude probíhat po celý měsíc. Navíc každou sobotu vždy od 14:00 do 17:00 budou probíhat zajímavé workshopy a akce, jejichž cílem je návštěvníky informovat a inspirovat k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Jako první se představí společnost Potex.

První sobota měsíce se v Metropoli Zličín ponese v duchu cirkulární módy a udržitelnosti. Představí se společnost Potex, která se zabývá sběrem, tříděním a následnou distribucí použitého, ale stále nositelného textilu neziskovým organizacím, které pomáhají jednotlivcům i rodinám v nouzi. Tento ekologicko-charitativní projekt mohou účastníci festivalu znát hlavně díky oranžovým kontejnerům, do kterých mohou své nepotřebné oblečení odkládat a posílat ho dál, aby pomohlo ještě někomu dalšímu.

Na tvůrčím workshopu Odpovědných dílen organizace M-Ocean se naučíte, jak zpracovat starý textil do tzv. provazopletu a vyrobit si tak stylové náramky, čelenky nebo opasky. V rámci Odpovědných dílen jsou staré věci přetvářeny v nové a odpadu je tak dán nový smysluplný život. Na dílnách tak nevzniká nový odpad, ale praktické věci, které se dají běžně používat.

Seznámíte se také se zajímavými informacemi o životním cyklu textilu, zorientujete se v textilních certifikátech udržitelnosti, dozvíte se, jak lépe pečovat o textil nebo jak sestavit classy šatník. V neposlední řadě se také seznámíte s nabídkou udržitelného textilu v Metropoli Zličín, a to přímo od stylistky Metropole Báry Havlíkové.

Jak ale poznat opravdu udržitelnou a kvalitně vyráběnou módu a zároveň nenaletět greenwashingu? „Pokud je daný výrobce schopen na trh každý týden nebo měsíc dodávat nové kolekce, kdy jednotlivé kousky stojí pár korun, může nám to napovědět, že tady se o kvalitu materiálu nebo podmínek, ve kterých oblečení bylo vyrobeno jednat nebude. Je potřeba si uvědomit, že drahé oblečení nemusí nutně znamenat kvalitu, ale velmi levné oblečení s určitostí znamená nízkou kvalitu. A to již jen z toho důvodu, že kvalitní vstupní materiály a práci nelze za tak nízké náklady získat,“ říkají zástupci organizace Potex.

Těm práci navíc ještě komplikuje zmíněný greenwashing. „Spousta oděvních firem si uvědomuje, že mnoho dnešních obyvatel vyžaduje šetrný přístup k životnímu prostředí a dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Ne každá firma je ale ochotna to v reálném světě dělat, a tak vymyslí projekt, který se navenek tváří ekologicky či cirkulárně, ale ve skutečnosti tomu tak není. V některých případech je to velmi těžké odhalit. Mezi značky, které nepodporují fast fashion patří například Nilmore, BeLenka, Unuo, výrobci prezentující se na Fler, Sophistic by Veronika, SUTU, Young Primitive a další,“ doplňují zástupci Potex s tím, že důležité je také se o oblečení dobře starat. „Prát na nízkou teplotu, sušit ideálně na vzduchu, co nejméně žehlit. Pokud už nám daná věc nevyhovuje, je potřeba poslat ji dál co nejdříve a nenechávat ji na dně skříně. Čím déle danou věc uskladňujeme, tím více ztrácí na své hodnotě i své funkční vlastnosti,“ uzavírají.

Na centrálním náměstí obchodního centra bude také celou dobu festivalu k vidění výstava REkrabiček a REkelímků – prvního českého systému vratných a znovupoužitelných obalů na jídlo.

Workshopy a bohatý program budou v Metropoli Zličín probíhat každou říjnovou sobotu od 14:00 do 17:00 a budou pro členy věrnostního programu zcela zdarma. Do věrnostního programu se lze zaregistrovat na webových stránkách Metropole Zličín. Instalace s informacemi od neziskových organizací budou k vidění vždy po celý týden, a to od 9:00 do 21:00.