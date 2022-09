Seminář - Slaďování práce a rodiny

Dá se vůbec sladit práce a rodina a najít tolik potřebná rovnováha? Mám pro vás dobrou zprávu. Dá, ale možná to od vás bude chtít jiný systém, kompromisy, prioritizaci a zapojení více osob. Protože povinností spolu s příchodem dětí nabyde a stejné jako předtím to už nikdy nebude. Přijďte se dozvědět o tom, jak sladění rodiny a své profese zvládnout s větší lehkostí a nešít na sebe bič v podobě myšlenky, že vše musíte zvládnout sama a co nefunguje, je vaše chyba. Takové pocity nás dovedou akorát tak k vyhoření. Provedu vás tipy, které při hledání rovnováhy mezi prací a rodinou pomáhají, praktickými cvičeními a připravíte si individuální plán, co ve svém životě dělat jinak. Naučím vás příjemnou techniku, která vám pomůže, když toho na vás bude moc, a samozřejmě bude prostor i pro společné sdílení. To vše v neformální atmosféře a v příjemném, vámi známém prostředí.