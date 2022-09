Seminář - První pomoc u dětí

Na semináři se dozvíte vše o tom, co dělat, když: dítě něco spolkne a to mu uvízne v krku a začne se dusit, poraní si hlavu, upadne do bezvědomí, popálí se v kuchyni, má vysoké horečky, sní něco, co by nemělo, naučíte se poskytnout základní resuscitaci a další důležité.