Půjčte si obraz: Nejnovější díla z fondu Artotéky

Sledujete pravidelně výstavy v Artotéce? Na té aktuální se můžete setkat s díly, která jsou vám možná povědomá. Skončením výstavy se totiž cesty umělce a Artotéky nerozchází. Od autorů, kteří u nás vystavují, pečlivě vybíráme obrazy do našeho fondu, odkud je pak půjčujeme do domovů, škol nebo kanceláří našich návštěvníků. Jaká díla za uplynulý rok do Artotéky přibyla, můžete zjistit po celý říjen ve foyer pobočky Opatov. Artotéka – část knihovny věnovaná výtvarnému umění – se nachází v zadní části pobočky Opatov a nabízí široký výběr obrazů, publikací a časopisů k půjčení. Vystavení umělci: * Bronislava Bakule Malá * Jan Heres * Zbyněk Hraba * Jiří Hůla * Martin Salajka * Jitka Petrášová * Markéta Zlesáková