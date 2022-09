FILMharmonie: John Williams

John Williams, velikán filmové hudby, oslavil v tomto roce své 90. narozeniny. Filmharmonie si připravila koncert plný titulů filmového světa, ve kterých zanechal svůj jedinečný rukopis. ​ Diriguje: Josef Kurfiřt



Program:

Superman March Indiana Jones a chrám zkázy (Indiana Jones and the Temple of Doom) Raiders March Gejša (Memoirs of a Geisha) Sayuri’s Theme Čelisti (Jaws) The Shark Theme, Out To Sea / The Shark Cage Fugue Navždy a daleko (Far and Away) Suite Schindlerův seznam (Schindler’s list) Theme, Remembrances ​

E. T. - Mimozemšťan (E. T.: The Extra-Terrestrial) Adventures on Earth Harry Potter a Kámen mudrců (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) Hedwig’s Theme, Harry’s Wondrous World Jurský park (Jurassic Park) Theme Star Wars Epizoda IV - Nová naděje (A New Hope) Main Title Star Wars: Epizoda VII - Síla se probouzí (The Force Awakens) Jedi Steps and Finale