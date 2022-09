Výlety z komfortní zóny

Studuješ VŠ a chceš po škole vyrazit za dobrodružstvím? Stav se v roverském kmeni Skrypta!

Najdeš tu fajn lidi, prostor pro sport, vzdělání, sebepoznání i možnost se realizovat.

Těšíme se na Tebe! Chystané akce i foto z minula najdeš na:

https://www.facebook.com/VSRK.Skrypta

Denně potkáš na ulici stovky lidí. Nic zajímavého se nestane. Jen se nudně minete.

Proč někdo NĚCO neudělá? Jak těžké je vystoupit z komfortní zóny?

A jde to nějak hacknout? Jde. A my se to naučíme a ještě se královsky pobavíme.

Koneckonců svět není problém, který je potřeba vyřešit, ale dobrodružství, které je potřeba prožít.

Očekávej:

- pochopení evoluční podstaty strachu a metody práce s ním

- prostředí, kde se za chybu nemusíš stydět

- naučíš se jak si dodat odvahu a vykročit ze své bezpečné bubliny

- akční hru v ulicích, kde si sám zvolíš jak daleko zajít

- večeři

Info:

- schůzka je otevřená komukoliv cca 18-28 let, netřeba nikoho znát

- středa 12. 10. v 18:30

- sraz ve skautském institutu na Staromáku

- večeře součástí