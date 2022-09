Otevřená schůzka Space Race

Studuješ VŠ a chceš po škole vyrazit za dobrodružstvím? Stav se v roverském kmeni Skrypta! Najdeš tu fajn lidi, prostor pro sport, vzdělání, sebepoznání i možnost se realizovat. Těšíme se na Tebe! Chystané akce i foto z minula najdeš na: https://www.facebook.com/VSRK.Skrypta Jak těžké je postavit raketu a vydat se do vesmíru? Přijd to zjistit na otevřenou schůzku a vžij se s námi do vesmírného závodu.Do závodu plného průmyslové špionáže, tréninku kosmonautů, hledání nejlepšího paliva i výbušných experimentů. A nakonec si raketu odpálit. Ocitáme se v temných dobách studené války.

Světové velmoci masivně dotují své kosmické programy, neboť právě teď naplno zuří vesmírný závod a hraje se o hodně. Sověti si připsali prvenství ve vyslání člověka do vesmíru, a pokud Spojené státy nechtějí ztratit reputaci, musejí přidat. Jejich cíl je nemalý – do konce desetiletí dostat člověka na Měsíc. Která ze světových velmocí se nakonec stane vítězem? Info: - schůzka je otevřená komukoliv cca 18-28 let, netřeba nikoho znát - středa 5. 10. v 18:30 - klubovna Zelená (Zelená 14, Praha Dejvice) - večeře součástí