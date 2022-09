Nylon Jail/ Celebration Of The Tenth Anniversary

Je to téměř neuvěřitelné, ale letos je to deset let od našeho vzniku.

Zveme všechny, kdo jste s námi od roku 2012 spolupracovali blízce i vzdáleně, k společné oslavě a setkání.

Zveme také fanoušky skalní, " okrajové " i kolem procházející.

V rámci večera proběhne mimo koncertů nejbližších kapel, také zahájení hithit kampaně k nové desce.

Program:

19:00 Door

20:00 Zahájení + přípitek

20:10 Koncert Indican

20:30 Koncert Synové smrti

21:00 Zahájení hithit kampaně

21:10 Nylon Jail

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ - 250KČ,-