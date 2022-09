Taneční večer s Blue Orchestra

Po delší odmlce se sedlčanský bigband Blue Orchestra vrací do Malostranské besedy, kde zahraje největší světové hity v originálních aranžích. Zazní nejslavnější ukázky popové, rockové i swingové muziky. Už jste někdy slyšeli například orchestrální zpracování Welcome to the Jungle od legendární skupiny Guns N‘ Roses? Nejen na tuto kultovní melodii se můžete těšít. Přijďte si užít závěr léta a protančete se s Blue Orchestrou do podzimní kulturní sezóny.