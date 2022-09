Helen Sung Trio (USA)

Významná americká jazzová klavíristka a skladatelka zavítá již podruhé se svým triem do Jazz Docku! Rodačka z Houstonu v Texasu studovala původně klasickou hudbu na High School for the Performing and Visual Arts (HSPVA), ale po objevení jazzu se přihlásila na New England Conservatory of Music přímo do inaugurační třídy Thelonious Monk Institute (nyní Herbie Hancock Institute). Brzy se etablovala jako úspěšná spoluhráčka mnoha předních jazzových osobností a začala vydávat vlastní alba. Její nedávné nahrávky Sung With Words (label Stricker Street, společný projekt s renomovanou básnířkou Danou Gioia), a Anthem For A New Day (významný label Concord Jazz) obsadily přední příčky jazzových hitparád a měly velmi kladné ohlasy u kritiků i posluchačů. Zatím poslední album Quartet+ (Sunnyside Records) získalo nedávno 4,5 hvězdiček v recenzi prestižního DownBeatu a bylo zařazeno do seznamu „Best of 2021 Albums“. Vyšel o něm také titulní článek na JazzTimes (leden 2022). H. Sung má za sebou účinkování na mnoha světových festivalech a pódiích, jako např. Newport, Monterey, Detroit, SFJAZZ a také v Carnegie Hall. Kromě svého samostatného vystupování je členkou prestižních projektů, jako jsou např. Mingus Big Band & Dynasty Band, T. S. Monk Band a Terri Lyne Carrington's Mosaic Project (nahrávka tohoto projektu získala Grammy). Hudba Helen Sung je přesně tím, co se nazývá moderní jazz, tedy hudbou čerpající z nejlepších tradic velikánů tohoto oboru (Th. Monka, Ch. Minguse, M. Davise), obohacujíce tento žánr svým vlastním osobitým vkladem a skladatelskou i improvizační invencí.