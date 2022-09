Little Big v Praze

Little Big si nikdy nedávali malé cíle. Už od debutu With Russia from Love (2014) snili o tom, že se stanou popovými hvězdami a budou se svou hudbou objíždět svět. Přes první virální rave-punková videa se dostali ke kolaboracím s Tommym Cashem, Ghostemanem i Sachou Baronem Cohenem a dnes je z nich bez nadsázky globální fenomén.

Jejich aktivismus a protiválečná rétorika jsou navíc aktuálně silnější než kdy dříve. Do Prahy se Little Big vrátí už 4. listopadu 2022, vystoupí v klubu SaSaZu.

