Matt Darriau's Paradox Trio

Newyorská superskupina s balkánským kořínkem.

New York má silnou hudební subkulturu s vazbami na klezmer i balkánské styly, z níž vznikla celá plejáda žánrově rozmanitých skupin. Saxofonista a klarinetista Matt Darriau je jedním ze zakládajících členů The Klezmatics, v Paradox triu hraje navíc i na bulharské dudy a flétnu kaval. Dalším obohacením je jazzová improvizace, vazby na experimentální styly i otevřenost typická právě pro New York. Cellista Rufus Cappadocia propojuje svými údery do strun etnické kořeny s černošským funkem, balkánské a romské vlivy přináší původem makedonský hráč na perkuse Seido Salifoski.

Brzy po svém vzniku roku 1994 se trio rozšířilo na kvartet, ale původní název si ponechalo. Tím čtvrtým členem byl kytarista Brad Shepik ze Seattle, který hrál s Paulem Motianem, Carlou Bley, Charlie Hadenem a dalšími jazzmany. Skupina brzy získala renomé v newyorských klubech Bell Café a Knitting Factory. Paradox Trio přitom zvyklosti žánru silně převyšuje svojí jazzovou průpravu. Skupina též vytvářela live doprovod ke klasickým němým filmům včetně surrealistické klasiky Andaluský pes od Salvadora Dalího a Luise Buñuela. Posledním počinem Paradox Tria je společné album s jedním z nejosobitějších evropských pianistů, Bojanem Z, který je původem ze Srbska a žije v Paříži a který také v minulosti vystoupil na Respect Festivalu.