Yonathan Avishai Trio (IL)

Yonathan Avishai je jedním z nejžádanějších klavíristů na mezinárodní jazzové scéně a pravidelný společník trumpetisty Avishaie Cohena nebo baskytaristy Omera Avitala. Byl zvolen časopisem Jazz Magazine za „zahraničního hudebníka roku“ pro rok 2019 a jeho hvězda stále stoupá. Rodák z Tel Avivu hudebně vyrostl na hip hopu, funku a fusion, ale později se zcela ponořil do jazzových tradic; jeho vzory se stali umělci jako Louis Armstrong, John Lewis, Art ensemble of Chicago, Mark Rothko nebo Cecil Taylor. V roce 2019 vydal pro prestižní label ECM Records dvě alba (Joys and Solitudes v triu a Playing the room s trumpetistou Avishai Cohenem), která byla kritikou velmi vysoko hodnocena. Poetický hudební svět Yonathana Avishaie je plný emocí a barev. Ve svých subtilních a rafinovaných skladbách dokáže izraelský klavírista každému tónu propůjčit patřičnou dramatičnost a jeho úsporný styl dává vyznít silným melodiím. Yonatanův originální styl také oživuje velmi osobitým způsobem základní prvky jazzu: swing, blues a improvizaci a ukazuje, že má velký vhled do historie této hudby.