Gaby Moreno (GTM)

Guatemala je hlavně zemí lesů a mayských památek. Jedním z dalších místních pokladů je ale i písničkářka Gaby Moreno, která míchá blues, jazz a soul s tradiční latinskoamerickou hudbou a její písně srší spontaneitou a láskou k životu. Jako velký talent podepsala Gaby Moreno první nahrávací smlouvu už v sedmnácti letech a po přestěhování do Los Angeles několik roků účinkovala na muzikálové scéně.

Debutové album Still the Unknown z roku 2008 jí pomohlo k roli koncertní partnerky Tracy Chapman či Ani Difranco, mezinárodní věhlas přišel o dva roky později s titulní písní k oscarovému dokumentu The Cove, kde její hlas oživil Chaplinovu slavnou skladbu Smile. Ve stejném roce byla nominována i na Emmy za skladbu k seriálu Parks and Recreation. V Latinské Americe proslavil Gaby Moreno v roce 2012 duet s hvězdným Ricardem Arjonou nazvaný Fuiste tu. Španělsky nazpívané album Postales jí v roce 2013 vyneslo Latin Grammy pro objev roku a ve stejném roce začala spolupracovat s hercem a zpěvákem Hughem Lauriem známým ze seriálu Dr. House. Hostovala na jeho desce a odjela s ním celosvětové turné, které zavítalo i do Prahy.

Od doby, kdy se usídlila v USA vydala již sedm studiových alb, z nichž poslední Alegoría vychází letos u labelu Metamorfosis. Album zpívané v angličtině i španělštině si produkovala sama, ale přizvala si také legendární hudebníky jako je Marc Ribot nebo Davíd Garza. Hudebně na tomto CD směřuje mnohem více k alternativnímu rocku a blues, ale i v nových písních stále probleskují její latinsko-americké kořeny. Nenechte si ujít zpěvačku s hřejivým sametovým hlasem, která vás svým projevem naprosto okouzlí!