DEKKADANCERS se po delší době vrací k tradici komponovaných večerů. Double Shot, to jsou dva zásahy do černého (humoru) v jeden večer! Jeden se dotkne vaší duše, druhý půjde přímo po vaší bránici. To je nová těžkotonážní porce odlehčené zábavy od Dekkáčů!

První choreografii s názvem Occultatum připravil Ondřej Vinklát a zaměří se na démony, kteří vězí v každém z nás. Autory druhé choreografie jsou Štěpán Pechar a Viktor Konvalinka. V Řbitovu nápadů předvedou, jak vypadá takový umělecký přetlak a jak ho vyjádřit tancem, komickými skeči či originálními dialogy.

