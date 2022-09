IL Divo v Praze! 10.10.2022, O2 universum, Praha Il Divo představuje – "Greatest Hits Tour" doprovázený Prague Film Orchestra – speciální poctu Carlosi Martinovi Il Divo "Greatest Hits Tour" se speciálním hostujícím zpěvákem Stevenem LaBriem Po tragické smrti Carlose Marina z Il Divo budou zbývající členové nadnárodní skupiny – Američan David Miller, Francouz Sebastien Izambard a Švýcar Urs Buhler – pokračovat ve svém turné na poctu Marinovi. Turné, dříve "For Once in My Life Tour", bude pokračovat jako Greatest Hits Tour a zapojí se do něj speciální host, mexický americký barytonista Steven LaBrie. Turné bude naplněno hity Il Divo z jejich rozsáhlého katalogu písní s neuvěřitelnou pódiovou produkcí. Všechny vstupenky z původně plánovaných termínů budou oceněny na představeních v roce 2022. "Carlos byl nadživotní osobností, se vzácnou kombinací neuvěřitelně krásného, ​​Bohem daného hlasu a naprosto, nesmírného talentu. Jeho vášeň, hravost a smysl pro humor byly pro tak kouzelnou osobnost a jeho smích vždy povznesl každého." Milovali ho miliony fanoušků po celém světě a my jsme měli to štěstí a čest, že jsme s ním mohli tolik let vystupovat mezi námi. Jeho hravost, přátelství a brilantní hlas nám bude hluboce chybět. Na jeho počest založíme nadaci Carlose Marina a budeme hrát hold jeho zpěvu v našich budoucích show. Ať si ho všichni pamatují pro jeho krásnou duši, jeho úžasný talent a ať navždy odpočívá v pokoji,“ uvedli Miller, Izambard a Buhle v prohlášení. Turné podporuje jejich 10. studiové album For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), které je nyní k dispozici, stejně jako Carlos Marin Foundation. Il Divo je komerčně nejúspěšnější klasická crossoverová skupina v mezinárodní hudební historii, kterou Il Divo stále baví od svého prvního spolčení v roce 2003. S více než 30 miliony prodaných alb, 160 zlatých a platinových alb ve 33 zemích na kontě byli Il Divo. první umělci klasického crossoveru, kteří debutovali albem na 1. místě v žebříčku Billboard's Top 200. O IL DIVO Il Divo, průkopníci klasického popového crossoveru, se konečně 10. října 2022 vrátí do Prahy v rámci svého turné Greatest Hits Tour "Hommage to Carlos Marin (1968-2021)". Speciálním hostem je Steven Labrier (baryton). Před více než 18 lety stáli Carlos Marin (Španělsko), Urs Bühler (Švýcarsko), Sebastien Izambard (Francie) a David Miller (USA) se svým přelomovým debutovým albem v čele zcela nového hudebního žánru. Od té doby se Il Divo rozrostla v přední tenorovou vokální skupinu se 160 zlatými a platinovými alby ve 33 zemích a více než 30 miliony prodaných alb. Il Divo se svými největšími hity a nejoblíbenějšími klasikami vytvoří toto léto pro fanoušky nezapomenutelný zážitek. Pořadatel: PanKoncert