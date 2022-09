Ecstatic Day - Den pro tvoji ženskou duši

Volá Tě sdílení s dalšími ženami? Cítíš potřebu se po přechodu z léta do běžného režimu ukotvit? Hledáš cesty ke zdravému tělu, své vnitřní síle a dosycení ženské duše?Miluješ energii, kterou přináší setkání naživo? Pak Tě srdečně zveme na náš Ecstatic Day! Přednášky - workshopy - koncert - Market. Barbora Zemanová, Jan Vojáček, Andrea Sobotová, David a Alice Kiršovi, To jsou přednášející, kteří otevřou témata sebelásky, zdraví, péče o tělo i duši a bytí v lehkosti. Odvahou vstříc životu, Zemí jsem a ona mnou, Žena, která vlastní svoji kundičku, vlastní svůj život. Z těchto tří témat můžeš vybírat workshop, do kterého se zapojíš. Více informací a vstupenky na ecstatic.cz/ecstatic-day