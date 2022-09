Výtvarné loutkové divadlo, kde loutkou je samotný chemický proces, usměrňovaný a modulovaný dvěma performery/loutkoherci. Ona dynamická loutka vzniká přímo na scéně. Před očima diváků se odehrává metamorfóza bájného fénixe. V první části představení jsme svědky proměny vejce do larvy, larvy do hada a možná i hada do draka. Aby pak v druhé části nastal samotný fénixův let.

