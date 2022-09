Příběhy malé Lupitiny Gonzáles

Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí schází a společně vyprávějí své příběhy. Přijďte se do Vozovny podívat do rodiny malé Lupitiny Gonzáles, kde právě začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček nám připomene, že smrti není třeba se bát, protože je přeci přirozenou součástí našeho života. Na loutkovou pohádku Příběh malé Lupitiny Gonzáles jsou zvány všechny děti od tří let, jejich rodiče a duchové jakbysmet. Hrají Loutky bez hranic. Po představení následuje loutková dílna. VSTUP 80 KČ, 90 MIN