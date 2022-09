Kočárkino: C'Mon C'Mon

Zaparkujte kočárek v sále KC Vozovna a užijte si film bez toho, abyste sháněli hlídání! Tentokrát se vydáme na cestu napříč Spojenými státy. Putovat budeme s osamělým a introvertním rozhlasovým novinářem Johnnym a jeho podivínským synovcem Jessem. Na dlouhé a dramatické cestě mezi New Yorkem a New Orleans poznávají nová místa i sami sebe a pomalu se rodí nevšední přátelství, které oba dva ovlivní na celý život. Černobílý film v režii Američana Mikea Millse vás pohladí svou srdečností, přesně tak, jak je na konci října potřeba. Tak C'Mon do Vozovny! VSTUP 80 KČ, 110 MIN