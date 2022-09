Pošli to dál – swap ve Vozovně

Co s věcmi, které už doma překáží? Vyměňte je za něco, co vás bude těšit! Ve spolupráci se spolkem Mramor a za finanční podpory Hlavního města Praha pořádáme swap Pošli to dál, který podporuje myšlenku sdílení věcí, nenakupování, recyklace a upcyklace. Přijďte si do Vozovny vyměnit oblečení, potřeby do domácnosti, doplňky, dekorace, drogerii, sportovní potřeby, nevhodné dárky, knihy a další drobnosti – maximálně ale 15 kousků oblečení, které je stále ve výborném stavu, čisté a vyprané. Odměnou si můžete odnést jiné kousky, které využijete, nebo které vám udělají radost. Věci, které po ukončení akce zbydou, budou využity na dalším swapu. Pořádá KC VOZOVNA & SPOLEK MRAMOR. Vstup 50 Kč, lze uhradit pouze na místě. Pokud si chcete jen pořídit něco nového, vstupné je 150 Kč.