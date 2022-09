Zvířátka a loupežníci

Na malém statku žila kdysi stará a chudá statkářka. S ní tam žili koza, kočka a kohout. Jednoho dne se zvířata rozhodla vydat do světa a živit se zpěvem. Jenže – do společného koncertního vystoupení měli ještě pěkně dlouhou cestu. A na té cestě je čekala chatrč uprostřed lesů, ve které přebývala dvojice zlotřilých loupežníků! Jak to celé mohlo dopadnout? Pohádka na motivy pohádky bratří Grimmů Brémští muzikanti zaujme děti i dospělé. Vemte s sebou i kamarády – každý přeci ví, že když kamarádi drží při sobě, tak jim to pak společně nejlépe ladí! Vhodné pro děti od 3 do 10 let. Hraje Divadlo u staré herečky. VSTUP 80 KČ, 40 MIN, OD 3 DO 10 LET