Živá knihovna: příběhy duševního zdraví

Věděli jste, že 10. října je Světový den duševního zdraví? U této příležitosti jsme si pro vás ve spolupráci s neziskovkou Green Doors, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání, připravili živou knihovnu. Nepotřebujete členství, kartičku ani prostorný batoh na knihy – živou knihou totiž bude osoba, která s vámi bude v knihovně sdílet svůj životní příběh. Najděte si mezi 15:00 a 18:00 čas a přijďte se začíst do životního příběhu, popovídat si a zjistit víc o tom, jaké je to žít s duševním onemocněním a jaké je to začlenit se zpátky do života. Pořádáme ve spolupráci s Green Doors a Městskou knihovnou v rámci Týdnů pro duševní zdraví. VSTUP ZDARMA