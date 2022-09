Já, ty a to

Svět je kulatý, svět se točí. Pojďte se točit taky! Vydejte se společně s kosmonauty na dobrodružnou cestu galaxií, třeba na svítící planetu nebo planetu z heboučkého plyše a nechte se provést tanečníky světem kolem dokola. Miminka si už od 10 měsíců začínají pamatovat věci kolem sebe. Kdy jindy jim poskytnout první kontakt s divadlem? Pohádkové představení pro ty úplně nejmenší děti od 10 měsíců do 3 let citlivě respektuje jejich potřeby a něžně je uvádí do světa pohybů, zvuků a dotyků. Pohádku pro nejmenší i jejich rodiče hrají Andrej Lyga a Karolína Křížková. VSTUP 80 KČ, 35 MIN