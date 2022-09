The Black Angels v Praze

O kapele The Black Angels leccos prozradí už její původ a taky podle čeho si zvolila své jméno. V texaském Austinu se rockové psychedelii nadmíru daří a Black Angels, kteří se pojmenovali podle písničky ikonických Velvet Underground, jsou předním reprezentantem této vlny. Do Prahy přijedou představit zbrusu nové album Wilderness of Mirrors, které už sbírá nadšené ohlasy. „Triumfální deska o světě, který jde do háje, ale pořád stojí za to o něj bojovat,“ píše server Louder Than War.

The Black Angels svůj temný psychedelický cirkus přivezou do pražského klubu Roxy 9. února 2023.

