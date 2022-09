Easy Life v Praze

Když v roce 2020 vyhrála britská kapela Easy Life NME Award pro nejlepšího nového interpreta, místo děkovné řeči vystřihl zpěvák Murray Matravers část písně She Will Be Loved od Maroon 5 a rozezpíval celý sál. Od té doby stále překvapují a jen málokterá kapela si ve své tvorbě udržela tak pozitivní pohled na svět: „Než abychom nadávali na život, tak raději oslavujeme, co máme,“ shodují se Easy Life.

Eskapismus je ostatně hlavním tématem jejich chystané druhé desky Maybe in Another Life, kterou už 12. března 2023 představí v pražském klubu Roxy.

