Hollywood in Prague Noc světových vánočních melodií

Hollywood in Prague: Obecní dům rozezní světově proslulé vánoční melodie v podání Bohemian Symphony Orchestra Prague.

Ta správná vánoční atmosféra se neobejde bez melodií, které máme se svátečním časem neodmyslitelně spjaté. Prestižní Bohemian Symphony Orchestra Prague proto připravil jedinečný večer plný nejznámějších vánočních a filmových melodií, které 19. prosince zaplní honosný sál Obecního domu.

Koncert nabídne svátečně laděný, a přesto dokonale pestrý hudební mix.

Nebudou v něm chybět tradiční vánoční skladby jako Schubertova Ave Maria nebo Gruberova Silent Night, kterou všichni známe jako Tichou noc. Na své si přijdou také milovníci vánočních filmů. Profesionální orchestr nabídne totiž i melodie ze snímku Sám doma nebo nestárnoucí romantické komedie Láska nebeská. „Filmová hudba je jedinečná v tom, že dokáže zaujmout posluchače napříč žánry a spojuje diváky všech generací," říká šéfdirigent a zároveň ředitel Bohemian Symphony Orchestra Prague Martin Šanda, který toto hudební těleso v roce 2002 založil.

Chybět nebude ani Hallelujah, které se stalo osudovou skladbou pro legendárního Leonarda Cohena. V podání Bohemian Symphony Orchestra Prague zazní rovněž Happy Xmas / War Is Over od Johna Lenona nebo All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey. Ryze českou třešinkou na dortu pak budou Tři oříšky pro Popelku, jež jsou dílem Karla Svobody.

To vše a mnohé další si budou diváci moci vychutnat v podání orchestru čítajícího na šedesát hudebníků.

Bohemian Symphony Orchestra Prague si od svého založení připsal na konto již nespočet úspěchů jako například několik evropských turné s rockovými legendami kapel Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler, Uriah Heep a dalšími.

Pochlubit se může také spoluprací na projektech se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem nebo vokální skupinou The Tenors. Seznam hvězdných jmen, která měla s pražským orchestrem co dočinění, je skutečně obsáhlý. Za zmínku stojí například také houslistka Vanessa Mae, zpěvačka Sarah Brightman či trojnásobný držitel Grammy Michael Bublé.

Orchestr má za sebou rovněž řadu klasických koncertů po celé Evropě, vycestoval ale také na turné po Japonsku a Číně.