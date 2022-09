Mezinárodní den seniorů: Projekt Babička

Den seniorů připadající na prvního října v KC Vozovna odstartuje novou řadu filmových promítání! Každou první neděli v měsíci se můžete těšit na pohodové filmové odpoledne pro starší i mladší krev. A navíc, u příležitosti prvního promítání si všechny osoby nad 65 let mohou mezi 14:00 a 18:00 dát v naší kavárně kávičku s 50% slevou! Promítat se bude film Projekt babička. Stačí podniknout tři kroky... Podívejte se na trailer: https://youtu.be/2x73gNTGnQ4 Přečtěte si anotaci: Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku snaží oživit vzpomínky svých babiček: maďarské židovky, dávné obdivovatelky Hitlera a bývalé britské špionky. Vydávají se tak na netradiční road trip. Jak rodinná historie ovlivňuje náš přístup k druhým i k sobě samým? K vážnému tématu druhé světové války přistupují tři mladí filmaři z Velké Británie, Německa a Maďarska s příjemnou lehkostí a zpovídají své vlastní babičky. Díky ochotě těchto dam přistoupit na hru svých vnuků se obnažují ryze osobní příběhy žen, které – každá na jiné straně fronty – zažily druhou světovou válku. Mladíci se prostřednictvím příběhů svých babiček dozvídají o historii svých rodin, ale i to podstatné o sobě samých. A vezměte s sebou babičku i dědečka do vozovnového kina! Pořádáme ve spolupráci s platformou Promítej i ty. VSTUP ZDARMA, 100 MIN