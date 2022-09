Studánka a kouzlo lesa – premiéra

Kdo se bojí, nesmí do lesa! Nebo je to naopak? Dva sourozenci mají jediný úkol – pohlídat sousedovic kocoura. Ale co když si však milovaný mazlíček udělá výlet do lesa, kterému se všichni vyhýbají? Jakou sílu může mít strach? Vydejte se na cestu za dobrodružstvím dvou dětí, které projdou zkouškou odvahy. Objevte s nimi studánkovou vílu a jiné lesní bytosti, sílu vody a kouzlo, které by chtěl zažít každý! Loutková pohádka pro děti od 3 let, jejich rodiče, prarodiče a všechny, kteří se nebojí do lesa. Představení bylo připraveno za podpory Státního fondu kultury. Koncept, hraje: Hedvika Řezáčová Loutky: Katanari, H. Řezáčová Scéna: Martin Žižka Dramaturgicko-režijní spolupráce: Dora Bouzková, Tomáš Podrazil, Tomáš Běhal VSTUP 80 KČ, 45 MINUT, OD 3 LET