VcV Over the Top - wrestlingová akce v Praze

Po rozjeté 10. sezóně českého wrestlingu se můžete těšit na další VcV show, která nese název VcV OVER THE TOP. Akce se bude konat 17.9.2022 a to klasicky v sokolovně Jinonice. VcV Over The Top je vždy přitažlivou akcí, jelikož součástí této show je zápas VcV RUMBLE a vítěz tohoto zápasu získá vstupenku pro souboj o VcV championship na VcV MEGASHOW 8. Lístky jsou v předprodeji na webu: www.vcv.sokoljinonice.cz SOBOTA 17.9.2022 START: 18:30 BUTOVICKÁ 100, PRAHA 5 SOKOLOVNA JINONICE Těšíme se na Vás...