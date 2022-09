~~ for English scroll down ~~

The White Room návštěvníkům představí tři samostatné výstavy, jejichž kurátorkou je Jagna Domżalska v rámci projektu „URGE“ (18. 9. –⁠ 17. 12. 2022). Jejich společným tématem je zkoumání instinktů, hluboce zvnitřněných potřeb a tuh.

Vernisáž proběhne v sobotu 17. 9. od 18 hodin v rámci akce Zažij Pragovku jinak!

Samostatná výstava Agnieszky Grodzińské nazavná "Headquarters. The Act of Factocracy and Co-Desires” analyzuje, jak se člověk vyrovnává s tím, že je umístěn v prostorách, kde jsou lidé seskupeni a kde se od nich očekává, že budou fungovat v určitém systému, jako jsou úřady, školy, nemocnice.

„Lovers of Leftovers” je skupinová výstava o přirozené potřebě lásky. Vasil Artamonov (CZE), Piotr Bosacki (PL), Jan Domicz (PL), Julie Chovin (FR/GE), Alex a John Gailla (SW/GE), Agnieszka Grodzińska (PL) a Miłosz Rygiel - Sańko vytvářejí sofistikované objekty z opuštěných materiálů s určitou posedlostí nebo nutkáním, přesto se zdá, že ve způsobu, jakým s nimi zacházejí, je něha.

Babycraver uměleckého dua "Dublet" - Przemysław Piniak a Agnieszka Grodzińska - je multidisciplinární projekt, který spekuluje o narození dítěte neobvyklým potenciálním rodičům – dvěma přátelům, kteří netvoří pár: gayovi a heterosexuální ženě. Výstava se dotýká otázek jako je zpochybňování instinktů, nedostatek bezpečí či ochrany v konzervativním Polsku a stereotypy: je matka měkká a milující, zatímco rolí otce je být ve výchově tvrdý a náročný?

Kurátorka: Jagna Domżalska

Pragovka Gallery a The White Room se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

