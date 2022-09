Teenageři sobě - otevřená zkouška Ten Singu Praha

To nejlepší, co vás může potkat, když je vám 12-17 let, baví vás muzika, ale hudební nauka vám moc nevoní, chcete být mezi vrstevníky, kteří vás berou takové, jací jste, chcete být chvíli bez rodičů a učitelů a přitom dělat něco smysluplného.... Ten Sing je hudebně tvůrčí aktivita pro teenagery, ve které spíš než o bezchybný pěvecký výkon jde o dobrou partu vrstevníků, svobodný prostor pro realizaci vlastních nápadů a možnost vyzkoušet si, co mi jde a o co mě láká. Ať už jde o sólový zpěv, hru na bicí, výrazový tanec nebo třeba výrobu kulis. Ten Sing je o kamarádech, kreativitě a bezpečném zázemí pro bouřlivé období dospívání. Přijďte se na nás podívat! Řekněte o nás svým kamarádům! Otevřená zkouška pro všechny nové zájemce se koná ve čtvrtek 15. září od 17:00 ve zkušebně nad Divadlem Mana.