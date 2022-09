Festival Paměti národa

ČTVRTEK 29. 9. Strahov: minulost a budoucnost

PÓDIUM

15:30-16:10 Divadlo Paměti národa: HOE LANG BLIJFT U IN NEDERLAND?

16:15-16:45 Koncert Jaroslava Hutky

19:30 Zahájení festivalu (se zakladatelem Paměti národa Mikulášem Kroupou a hosty)

20:00 Koncert Barbory Polákové

20:45 Koncert Vladimíra Merty

21:30 Koncert Igora Orozoviče

STAN

17:00-18:50 Debata Vize Strahova

STUDIO 1

16:45-17:45 Debata Sokol dříve a dnes

17:45-19:00 Projekce a debata Dvojí tvář Spartakiád

STUDIO 2

18:15-19:00 Debata Chceme světlo

JIŽNÍ TRIBUNA

16:00-19:00 Hra Za Pižďuchy po Strahově (pro děti)

17:00-18:00 Komentovaná procházka Stadion Strahov a jeho historie (ve čtvrtek a v pátek bude sraz u jižní tribuny)



PÁTEK 30. 9. Válka – opakuje se historie?

PÓDIUM

20:00 Koncert Jump Into The Field

20:45 Koncert Lenky Dusilové (akustické sólo)

21:30 Koncert Circus Brothers

STAN

17:00-18:00 Debata České předsednictví v době krize

18:00-18:20 Křest knihy Nezapomeňte

18:30-19:30 Debata s historikem Eduardem Stehlíkem Hrdinové Anthropoidu pro 21. století

STUDIO 1

16:30-18:00 Filmový blok Holocaust a debata s Adamem Drdou a Martinem Šmokem

18:00-20:00 Projekce filmu Tobruk a debata s Václavem Marhoulem

STUDIO 2

17:30-18:30 Debata Válečné zločiny na Ukrajině

JIŽNÍ TRIBUNA

16:00-19:00 Hra Za Pižďuchy po Strahově (pro děti)

17:00-18:00 Komentovaná procházka Stadion Strahov a jeho historie (ve čtvrtek a v pátek bude sraz u jižní tribuny)



SOBOTA 1. 10. Paměť v živém umění

PÓDIUM

17:30-18:00 Hudební vystoupení Fanfakids (Belgie)

20:00 Koncert Cermaque

20:45 Koncert Ty Syčáci

21:30 Koncert Thom Artway

STAN

18:00-19:00 Podcast naživo Dobrovský & Šídlo

19:00-20:00 Slam Poetry Paměti národa

STUDIO 1

16:00-17:20 Filmový blok Represe a debata s pamětníkem Petrem Motejlem

18:30-19:30 Projekce filmu Dezertér a debata s Adamem Drdou

STUDIO 2

16:30-17:30 Projekce ke knize Odsunuté děti a debata s autory

JIŽNÍ TRIBUNA

16:00-19:00 Hra Za Pižďuchy po Strahově (pro děti)

16:00-17:30 Komentovaná procházka Stadion Strahov a jeho historie (v sobotu bude sraz na zastávce Pohořelec)



Po celou dobu festivalu probíhá Výstava Pocta Václavu Havlovi.



Podrobný program najdete na webových stránkách.