Dechen & The Jewel Ensemble

Dopřejte si nezapomenutelný společenský večer a uvolněte svou mysl do rytmu prastarých tibetských manter na historicky prvním koncertě švýcarsko-tibetské zpěvačky Dechen Shak-Dagsay a The Jewel Ensemble v České republice. Spolupráce s Tinou Turner a Regulou Curti na albech „BEYOND“ získala Dechen Shak-Dagsay celosvětové uznání, a její hudba ji přivedla až do Carnegie Hall v New Yorku. Dechen je považována za průkopnici tradičního zpěvu tibetských manter se zvuky západní hudby a je považována za tip zasvěcených milovníků duchovní hudby. Můžete se těšit na hudbu z nového alba „Emaho - the Story of Arya Tara“, i na oblíbené kousky z předchozích alb. Dechenina hudba obsahuje písně k oslavě země, přírody a zvířat i vzácné tibetské mantry, které v sobě nesou moudrost a léčivou sílu jejího starobylého tibetského dědictví. Konkrétně album „Emaho“ je věnováno energii starodávných manter podporujících mír. Tyto mantry podporují uvolnění kolektivní pozitivní síly pro udržitelnější a mírumilovnější svět. O Dechen: Dechen Shak-Dagsay je švýcarsko-tibetská zpěvačka a autorka, která od dětství žije ve Švýcarsku a svou hudbou zprostředkovává buddhistickou moudrost své kultury. Je nejstarší dcerou tibetského lámy ctihodného Dagsay Rinpočheho, který jí předal transmise vzácných tibetských manter, jež zpívá po celém světě. Dechenina hudba symbolizuje vnitřní klid, lásku, soucit, smíření a mír. Její hudbu oceňují nejen její posluchači, ale také umělci z celého světa, s nimiž měla tu čest spolupracovat. Alba Jewel a Day Tomorrow přivedla Dechen a její soubor do Carnegie Hall v New Yorku.