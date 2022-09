Night Shopping v The Candy Store

Zastave se ze soboty 10. 9. 2022 na neděli 11. 9. 2022 v pražské prodejně The Candy Store na ulici Londýnská od 21.00 do 2.00 hodin a vyzkoušejte dobroty z celého světa s exkluzivní slevou 25 %. Během této magické noci jsou navíc všechny účtenky kouzelné! Otevřou vám totiž dvířka do soutěže o 3 velké mystery balíčky.