10. let rockového světa: Hundred Seventy Split (GB), Holeček & Marcel Projektt

Rockový svět slaví 10 let od svého založení. Na podzimním koncertě vystoupí britské trio Hundred Seventy Split. Kapelu tvoří dva bývalí členové legendárních Ten Years After Leo Lyons (baskytara) a Joe Gooch (kytara), které doplnil bubeník Daemon Sawyer. Kromě původních písní zazní samozřejmě hity, které Ten Years After hráli na kultovním festivalu Woodstock. Hundred Seventy Split doprovodí elektrická verze seskupení Holeček & Marcel Project, kteří zde pokřtí novou desku Light Up Your Fire. Kmotrem alba nebude nikdo jiný než Leo Lyons.