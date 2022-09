Klasika u Wericha: Rakouský koncert Lukáše Bařáka a Kristýny Kůstkové

Cesta čtyřmi stoletími rakouské klasiky aneb od Mozarta až po dnešek.

Závěrečný koncert 2. ročníku Klasiky u Wericha, bude patřit loňskému držiteli Ceny ředitele Národního divadla v Praze pro mladé umělce do 35 let basbarytonistovi Lukáši Bařákovi a mladé sopranistce Kristýně Kůstkové, držitelce Gold Crystal Heart Award 2020 od Českého Centra New York za šíření české kultury v USA.

Diváci se mohou těšit na cestu čtyřmi stoletími klasiky od 18. století až po současnost; zazní jak písně od W. A. Mozarta, F. Schuberta, R. Strausse, A. Schönberga a P. Marschika, tak árie ze známých Mozartových oper Don Giovanni, Figarova svatba a Kouzelná flétna – jak sólově, tak v duetech. Na klavír oba umělce doprovodí přední český klavírista Ahmad Hedar.

Program:

W. A. Mozart: Oiseaux si tu les ans / Als Luise die Briefe / An Chloe – Kristýna Kůstková

F. Schubert: Litanei / Lachen und Weinen / Die Forelle / Heidenröslein / Die Taubenpost – Lukáš Bařák

R. Strauss: All mein Gedanken / Ach weh mir Unglückhaftem Mann / Zueignung – Lukáš Bařák

A. Schönberg: Erwartung / Waldsonne (Čtyři písně, op. 2) / Aus dem Spiegel von Arkadien (Brettl-Lieder) – Kristýna Kůstková

P. Marschick: Auf einem Torso Apollos – Lukáš Bařák

W. A. Mozart: Figarova svatba

Cinque dieci – duet

Se a caso Madama – duet

Se vuole ballare – Lukáš Bařák

W. A Mozart: Kouzelná flétna

Bei Männern welche Liebe fühlen – duet

Ein Mädchen oder Weibchen – Lukáš Bařák

Pa, pa, pa – duet

W. A. Mozart: Don Giovanni

Ma se colpa… Batti batti oh bell Masetto – Kristýna Kůstková

La ci darem la mano – duet



Praktické informace:

Délka koncertu: 90 minut, včetně přestávky

Koncert se koná na zahradě. V případě nepříznivého počasí se koncert odehraje v podkroví vily.