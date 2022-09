Multižánrový autofikční dokument o kvašení zelí s prvky politické eseje.

Já, kimči je příběhem o trojici přátel, zapálených domácích výrobců korejského kvašeného zelí kimči. Tvůrci v něm vystupují pod svými skutečnými jmény, protože dokumentární esej na pomezí tří žánrů (Petra Hůlová: text, Petr Vrba: hudba, Jiří Havlíček: video) je svéráznou autofikcí. Fermentace zelí je jim postupem času nejen vším, co je v životě podstatné, ale rovněž "pravdivým zrcadlem" dnešní společnosti. Příběh s flashbacky do let společného mládí je záznamem o vzniku komunity, která začíná gurmánstvím a končí vizí společenského uspořádání.

