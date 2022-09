Zažijte Smetanovo nábřeží jinak! V rámci sousedských slavností si místní podniky připravily sobotu plnou dobrého jídla, hudby workshopů a kultury

Už potřetí si se SmetanaQ a dalšími podniky ze Smetanova nábřeží budete moci užít sousedské slavnosti v rámci akce Zažít město jinak!. A co vás všechno třetí zářijovou sobotu čeká? Například šperkařský workshop designérek Antonie Lecher a Adély Schicker, koncert magického skleněného nástroje BOHEMIAN CRISTAL INSTRUMENT, jemná jóga od ŽIVOTa90, letní kino nebo na afterparty SEEAY THERE by Seeya Creative. Bohatý program nabízí celodenní i jednorázové aktivity. My ovšem doporučujeme zahájit Zažít město jinak 17. září zlehka snídaní v Bistru no. 19! A pokud se hlad objeví i během dne, vyražte si se svými blízkými na speciální menu do SmetanaQ Café & Bistru. Pokud máte rádi tvoření, tak rozhodně doporučujeme workshop Cesta ke šperku, díky kterému můžete společně s renomovanými šperkařky Antonií Lecher a Adélou Schicker nahlédnout pod pokličku detailního řemesla a odnést si vlastnoručně vytvořený doplněk. Kytkomilové by neměli zmeškat workshop výroby plantárií v Bistru no 19 a pokud máte raději sportovnější aktivity, tak rychlo-workshopy břišních tanců nebo jemná jóga od ŽIVOTa90 budou pro vás to pravé ořechové. Milovníkům muziky program nabídne elektronickou hudbu projektu a4, tvorbu napříč žánry tech house, funky či groove českého umělce Jana Pechana alias DJe Terran nebo koncert Lenky Morávkové s unikátním nástrojem z českého skla BOHEMIAN CRISTAL INSTRUMENT, který svými křehkými tóny rozezní dvůr SmetanaQ. A o pár kroků dál na pražském Čapadle se můžete zaposlouchat do rytmů Marco Micelli Band. Ani letos v okolí Smetanova nábřeží nebude chybět řada výstav a komentovaných prohlídek, které kromě SmetanaQ Gallery nabídne také Galerie Hollar nebo Rotunda Nalezení sv. Kříže. Na Smetanově nábřeží budou také k vidění fotografie klientů a klientek ŽIVOTa90, které vznikly během fotografického workshopu s firmou JTI za odborného vedení fotografa Františka Ortmanna. Pro ty z vás, kteří rádi objevují neznámé, si dům SmetanaQ připravil také Tour de SmetanaQ, díky které se společně s kurátorkou SmetanaQ Gallery Markétou a manažerkou Pavlou dostanete na jindy veřejnosti nepřístupná místa. A pokud vás někdy zajímalo, jak se v Praze cítí nově příchozí, Divadlo Na zábradlí se vám formou divadelní instalace tento zážitek pokusí zprostředkovat. Inscenace je volně přístupná kdykoliv od 15:30 do 17:00 a strávíte s ní zhruba 20-30 minut.

Celou sobotu uzavře promítání studentských filmů ve dvoře domu SmetanaQ. Místní studio Seeya Creative se postará nejen o speciálně vytvořené letní kino, ale také o navazující afterparty s unikátním hudebním podkladem. Kompletní program naleznete na facebookové události: https://fb.me/e/3wMd1vkHK