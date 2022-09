Galerijní podzim #2 – Malířský interaktivní happening

Na co se těšit na konci září? Kromě barevného listí a zlatavého slunce Žižkov rozzáří i festival Žižkovská noc. Letošním tématem Žižkovské noci jsou „možnosti spolupráce” a tu v Atriu pojmeme umělecko-kreativně. Společně s PozorUmění jsme pro váš připravili malířský happening umělecké trojice, která si říká Procesisté. Umělecké trio, které spolu tvoří, bydlí i sdílí ateliér, vám odhalí svůj osobitý přístup k velkoformátové malbě, v rámci kterého sbírají podněty a témata pro svou malbu přímo od diváků. Procesisté svá velkoformátová plátna často vytváří i několik dní v kuse a celý proces livestreamují – tentokrát se ale celý kreativní proces přesune do fyzického prostoru a můžete se do něj zapojit i vy! POŘÁDÁ POZOR UMĚNÍ & ŽIŽKOVSKÁ NOC & ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ.