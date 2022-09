Brutalistická architektura IV.

Již čtvrtá procházka brutalistickou Prahou s průvodkyní Markétou Čejkovou vás tentokrát zavede do samého centra. Bude se věnovat brutalistickým rekonstrukcím dvou univerzitních budov. Účastníci si prohlédnou interiéry Karolina řešené Jaroslavem Fragnerem, ve kterých je snadné zabloudit, ale i obdivovat harmonii historických prvků s moderními zásahy. Jako vždy se detailně seznámí s krásnými materiály a uměleckými díly. To, zda může kaple povstat z popela a jak to dopadne, posoudí u druhého univerzitního komplexu.

Pro účast na akci je nutná rezervace vstupenek předem. Více informací naleznete na webových stránkách pořadatele.