Sýrie – napříč bývalou a současnou republikou

Do Sýrie ze Žižkova? Zařídíme! Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda nás provedou z tisíce let starého centra Damašku přes nekonečné pouště do města Palmýra s úchvatnými římskými rozvalinami. Navštívíme světoznámý nikdy nedobytý křižácký hrad Krak de Chevaliers střežící jediný průchod přes horské pásmo Džabal Ansáríje. Zavítáme i do beduínských úlovitých domů v pouštní vísce Sarúdž. Na severu země se propleteme uličkami Aleppa a zaplaveme si v řece Eufrat nedaleko Rakka – hlavního města tzv. islámského státu. Na závěr se propleteme úžinou říčky Tekla v křesťanské enklávě Maaloula. POŘÁDA MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE