Norsko — Země, kde slunce nezapadá

Cesta do severské exotiky, která uchvátí i nejnáročnější krajinkáře! Ledovce, fjordy, hory, útesy, pláže, lesy, tundru i široké laponské pláně plné sobů. Norsko má všechno! Od jihu až o daleký sever ukrytý za polárním kruhem, kde se střídají polární dny s polárními nocemi. Které město je to nejnorštější? Oslo, jeho odvěký rival Bergen, anebo snad studentské město Trondheim? Bohatá severská kultura vás nenechá chladnými. Nazřete do mentality národa, který vyrostl na kultuře Vikingů, věří v existenci trollů či elfů a nedá dopustit na svůj hnědý sýr. Do země, ve které můžete v přímém přenosu sledovat ohromující migraci sobích stád napříč Laponskem, pletení svetru s norským vzorem anebo plavbu slavné Hurtigruten, nás vezme cestovatel a fotograf Robert Taraba.