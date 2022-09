Kapelu Hard to Frame formuje náklonnost k elektronickým tanečním stylům, inspirací je pro ně dubstep, drum and bass nebo jazz. Touha hrát tyto styly naživo, kombinovat je s ostatními žánry a propojovat nástroje akustické s nástroji elektronickými se pak promítla do nezaměnitelného zvuku kapely. Pětičlenná formace má za šest let svého působení odehráno přes 60 koncertů v klubech i na festivalech. Na podzim roku 2015 vydala své první EP Out of Frame, ze kterého singl Dreamy Eyes zabodoval v hitparádě Velká Sedma na Radiu 1 a byl natočen live na Balcony TV. Na Balcony TV kapela natočila i píseň Papercut a dalšího vizuálního ztvárnění v podobě klipu se dostalo písni Everything is Yellow. V roce 2017 se složení kapely pozměnilo, zpěvačka N a raper eFox odešli spolu s baskytaristou Dariem. Svým zpěvem kapelu v současné době doprovází zpěvačka Karolina a na baskytaru Sam, za bicí soupravou zůstává Matouš, za klávesami Ocze a Vendy. Během roku 2018 kapela finalizuje své debutové album Ghosts, které vydala 26. března 2019.