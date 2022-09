Wckd Nation (SI) + Zorba že ja Buddha (CZ)

Wckd Nation (SI) - R&B, Neo-Soul, Future Jazz

Komunita hudebníků ze slovinské Lublaně, která byla založena skladateli, multiinstrumentalisty, producenty a bratry Peterem a Žigou Smrdelovými. Původně zformovaná jako kolektiv umělců ze tří různých zemí – Slovinsko, Rakousko a Chorvatsko – se restrukturalizovala a přesunula svou základnu do Lublaně, a zkoumá nové podoby jazz-popu, tvrdého neosoulu a R&B. Na podzim roku 2018 kapela vydala své debutové singly Time a Troubles, které byly zařazeny do playlistů předních slovinských rádií a získala uznání jak od hudebních fajnšmekrů a profesionálů, tak širšího publika. V roce 2019 kapela absolvovala své první mezinárodní turné po Pobaltí, kde se jim podařilo vybudovat fanouškovskou základnu mimo svou domovinu, včetně vystoupení na hudebním showcasu Tallinn Music Week a mezinárodním showcaseovém festivalu MENT v Lublani. Se skladbou Come over, Come by vyhráli Wckd Nation v roce 2020 slovinskou národní rozhlasovou soutěž.

Zorba že ja Buddha (CZ) - Alternative jazz, electronica, hip hop

Zorba že ja Buddha je autorským projektem dvou spolužáků z konzervatoře: baskytaristy Ondřeje Hausera a slovensko-americké zpěvačky Ashley Abrman. Vzájemnou spoluprací se představili prostřednictvím debutového EP s názvem Rosedoud Lambada (2017, vydavatelství Gergaz), na kterém se nachází 9 skladeb včetně intra. Žánrově bychom jejich tvorbu mohli definovat jako směs alternativního jazzu, elektroniky a hip hopu. Ve snaze pokračovat ve zkvalitňování tvorby se projekt rozšířil o nové členy. Kapelu tedy doplnili Jen Hovorka (klávesy), Marek Urbánek (bicí) a Michal “Kolouch” Daněk (bicí), a absolvovali mnoho úspěšných vystoupení (Český rozhlas Jazz Fest, Mladí ladí jazz, Jazz ve Městě…). Minulý rok vydala kapela své první studiové album s názvem Organ Chaos, které obsahuje 19 skladeb. Na albu se kromě samotné kapely představili i jména jako Dalibor Mráz, DJ Maro, Petr Kalfus, Jan Jirucha, Miroslav Hloucal, Pavel Zlámal a mnoho dalších.