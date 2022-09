Chanda Rule and Sweet Emma Band

S gospelovými kořeny, srdcem plným lásky a hlasem protknutým jazzem si zpěvačka Chanda Rule brouká melodie a hraje se slovy již od útlého dětství. Svými koncerty okouzluje posluchače po celém světě v několika projektech, které jsou jí plně vlastní. Ať už jde o projekt Sapphire Dreams s legendárním pianistou Kirkem Lightseym, Tribute to Nina Simon se saxofonistou Donnym McCaslinem nebo o několik folklórních souborů. S kapelou Sweet Emma Band se vrací nejen ke kořenům afro-americké hudby, k work-songům, gospelům, spirituálům a tradičním africkým písním, které jsou upraveny jak textově tak hudebně do modernější formy. Kromě těchto písní kapela představí nový repertoár, který byl vytvořen kolektivní spoluprací této hudební "rodiny". Mezinárodní seskupení se skládá ze špičkových muzikantů. Na Hammondovy varhany hraje Jan Kořínek, který šíří pozitivní vibrace již více než 25 let (George Freeman, David Murray, Chick Willis, Lorenzo Thompson, Carlos Johnson, Jean Toussaint, Chris Cain a mnoho dalších). Rakouský trombonista a producent Paul Zauner je na scéně více než 35 let a za tu dobu stihl spolupracovat s desítkami slavných hudebníků (Gregory Porter, Mansur Scott, David Murray, Idris Muhammad). Velšský saxofonista Osian Roberts je stálicí na evropské scéně, vystupoval a nahrával například s Kirkem Lightseyem, Valery Ponomarevem, Johnem Marshallem, Cedarem Waltonem nebo George Mrazem. Vyhledávaný bubeník Oliver Lipenský je nejnovějším přírůstkem do Sweet Emma Family. Jako host vystoupí trumpetista Martin Juzl.